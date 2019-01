Cannabis shop: Treviso tra le province con più negozi aperti in Italia

Sono 713 i negozi di cannabis censiti nel 2018 da Magica Italia, la prima e unica guida italiana della rivista "Dolce Vita" dedicata al mondo della cannabis. 305 nuovi esercizi che determinano una crescita del 75% rispetto al 2017, con il Veneto che si posiziona al quarto posto (56 growhop) e l'exploit di Verona e Treviso che aprono più negozi che in tutta la regione.

Verona è la prima città con 16 esercizi (+10 rispetto al 2018), al secondo posto Treviso con 10 punti vendita che dallo scorso anno ha triplicato i growshop e al terzo posto Modena con 12 negozi (+4). Seguono Forlì Cesena e Ravenna che aumentano fino a 10 esercizi, Parma con 6 e Reggio Emilia e Ferrara alla pari con 5 negozi. Chiude Piacenza che conferma 4 growshop come lo scorso anno. Un growshop è un negozio specializzato in articoli e attrezzature per la coltivazione e il giardinaggio con un occhio di riguardo al mondo della canapa. Tra questi ci sono gli headshop (vendita di articoli per fumatori, ovvero accendini, posaceneri, cartine, cilum, narghilè, bong e vaporizzatori), gli hempshop (vendita di articoli e prodotti riguardanti la canapa o derivati-realizzati con la stessa (abbigliamento, cosmetica, alimenti, libri, riviste, dvd, ecc), gli smartshop (vendita di sostanze psicoattive legali come integratori o composti di origine naturale e sintetica) e i seedshop (vendita di semi di cannabis a scopo collezionistico). Spesso un growshop è tutto questo e molto altro: punti di riferimento per gli amanti della canapa, info point e angoli degustazioni di prodotti alimentari.

Al primo posto nella classifica dei prodotti più richiesti e venduti in questi negozi c'è la cannabis light, ovvero le infiorescenze di canapa a contenuto legale di THC. Al secondo posto i semi di cannabis, che in Italia vengono commercializzati per i collezionisti. Basti pensare che tra le tre principali varietà e incroci (Sativa, Indica e Ruderalis) esistono almeno 300 varianti. Al terzo posto si confermano gli articoli per la coltivazione e il giardinaggio, dalle lampade ai fertilizzanti, dalle serre domestiche ai manuali. Il fenomeno growshop non è legato al solo modo dei consumatori, ma, evidenzia come anche l'industria e imprenditoria stanno continuando a inseguire questo trend. Negli ultimi anni il mercato si è strutturato in tre diverse forme: il negozio singolo di proprietà, le realtà che si sono sviluppate creando un franchising e i distributori che si occupano di rifornire anche i negozi potendo garantire grandi quantità di merce trattata. Un business in crescita costante divenuto una realtà sempre più conosciuta e apprezzata anche a Treviso e provincia.