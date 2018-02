A Treviso apre Moksa: il primo drugstore legale in centro città

TREVISO Nella lingua sanscrita il sostantivo Moksa veniva utilizzato per esprimere un senso di "liberazione", "emancipazione" e "salvezza". Un termine che dev'essere sembrato particolarmente appropriato ai titolari del civico 12 di via San Francesco a Treviso che hanno deciso di chiamare con questo nome il primo negozio autorizzato a vendere canapa in maniera legale, nel capoluogo della Marca.

Non si tratta di un drug store convenzionale, come quelli che si possono trovare nelle vie di Amsterdam, ma resta comunque un punto vendita unico nel suo genere in cui, da alcune ore, i trevigiani possono acquistare una serie di prodotti contenenti lo stesso principio attivo della cannabis. La canapa di Moksa viene prodotta da Green Lab e venduta in piccole confezioni da trecento grammi ciascuna che possono essere utilizzate per preparare tisane o decotti rilassanti. Il negozio, situato in pieno centro città, ha riscosso in pochi giorni l'attenzione di centinaia di residenti che sono accorsi all'inaugurazione del punto vendita per sperimentare di persona l'acquisto della canapa. Le confezioni presenti nel negozio sono tutte legali dal momento che la dose di Thc contenuta al loro interno è dello 0,48 per cento, e il massimo consentito dalla legge è lo 0,60. Quello che rimane vietato è ovviamente la possibilità di fumare in loco la canapa acquistata. Chi vuole può acquistare il prodotto, venduto al prezzo di 36 euro, e farne l'uso che preferisce una volta dopo esser tornato nella propria abitazione. Le polemiche ovviamente non sono mancate, tra chi vorrebbe la chiusura immediata dell'attività e chi invece si dichiara incuriosito e attratto dalla possibilità di poter acquistare e sperimentare la sostanza tanto discussa. Un negozio destinato a far parlare di sé ancora per molto tempo.