"Non Buttarmi! Istruzioni per il riuso": evento green in Loggia dei Cavalieri

Non Buttarmi! Istruzioni per il riuso. Questo il titolo della giornata in programma domenica 27 ottobre, dalle 10 alle 19, nella Loggia dei Cavalieri a Treviso riguardo l’impatto ambientale delle azioni quotidiane. Alimentazione, abbigliamento, produzione di rifiuti e mobilità: esperienze, workshop e idee concrete da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni. L’evento, completamente gratuito, è realizzato dal gruppo composto da Sara Folegotto, Ilaria Ruzzenente, Carlotta Busato e Martina Tripi nell’ambito del bando SediciTrenta del Progetto Giovani del Comune di Treviso.

Il programma è ampio e variegato. Si parte dai workshop di recupero creativo del mattino, alle 10.30: quello di light design “Crea una lampada con un barattolo di vetro” e quello di ricamo “dai nuova vita a un indumento rovinato”. Si prosegue nel pomeriggio, alle 15, con lo show cooking di recupero “Ricette e idee per una merenda fatta in casa facile e gustosa”. Alle 16.30 invece il talk, la tavola rotonda alla quale prenderanno parte rappresentati di Slow Food Treviso, Legambiente Piavenire, Ambimente, Rocking Motion, Patagonia, Associazione Amici della Bicicletta - Fiab di Treviso, Comune di Treviso: riflessioni ed esempi di azioni concrete, consapevoli e responsabilizzanti; un'occasione per le realtà del territorio di presentare se stesse e i relativi progetti in corso. I workshop sono già tutti sold-out. Non solo laboratori e talk. Durante tutta la giornata, sarà allestita un’area dedicata allo “Swap market” in cui sarà possibile portare fino a 10 indumenti usati puliti e in buono stato da scambiare con altri capi presenti nel market. Si potrà ammirare una mostra di illustrazioni e le infografiche sui temi dell’evento, realizzata in collaborazione con Treviso Comic Book Festival e Legambiente Piavenire. Infine, Cineforum Labirinto allestirà un piccolo cinema dove, a rotazione, saranno proiettati documentari e cortometraggi sulle tematiche trattate durante la giornata.