Inaugurata a Casale sul Sile una nuova area di sgambatura per cani

CASALE SUL SILE Grande affluenza sabato pomeriggio all'inaugurazione della nuova area di sgambatura canina aperta a Casale sul Sile. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Smile che alle ore 15, alla presenza del sindaco e dell'assessore Cestaro hanno tagliato il nastro della nuova area verde in cui i cittadini di Casale potranno recarsi per portare a spasso i propri animali.

Un'iniziativa molto apprezzata dalla comunità che è accorsa in massa all'evento. L'area verde sarà aperta a tutti gli esemplari a quattro zampe e rappresenta un grande aiuto per tutte quelle persone che vivendo in appartamento non dispongono di un giardino in cui lasciar correre e giocare i propri cani. Stefania Cefariello, presidente dell'associazione Smile, d'ora in avanti gestirà l'intera area. Per informazioni sugli orari di apertura della zona bisognerà chiamare il numero 392 6352 103 oppure rivolgersi a CasaZoo in centro a Casale.