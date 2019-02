Nuova Esa, entro giugno verranno smaltite 2500 tonnellate di rifiuti plastici

Soddisfazione a Mogliano Veneto per la notizia che entro il prossimo giugno 2500 tonnellate di plastiche che si trovano stoccate nel territorio del comune di Mogliano Veneto nello stabilimento della Nuova Esa saranno completamente asportate e smaltite.

La notizia è stata comunicata mercoledì mattina, 20 febbraio, nel corso di un sopralluogo sul posto, cui hanno preso parte rappresentanti di Regione, Comuni di Mogliano Veneto e di Marcon e operatori. «Siamo molto soddisfatti per questa nuova notizia e per il fatto che possiamo tirare un sospiro di sollievo rispetto ai pericoli di inquinamento che incombevano a causa delle sostanze plastiche stoccate dalla nuova Esa nel nostro territorio. Nel corso di questi anni abbiamo seguito con molta attenzione la situazione e sollecitato la regione per una soluzione del problema della bonifica dei rifiuti della Nuova Esa e quindi non possiamo che salutare con soddisfazione questo epilogo che vedrà ripulita definitivamente una parte del territorio del nostro comune che era in pericolo di inquinamento» commentano il sindaco Carola Arena e l’assessore all’ambiente Oscar Mancini. Naturalmente l’amministrazione comunale è impegnata a seguire passo passo tutti i lavori di asporto e smaltimento che saranno svolti nei mesi prossimi fino a giugno per portare a compimento quest'importante opera.