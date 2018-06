Nuova legge sui parchi veneti: c'è l'approvazione della Commissione consiliare

TREVISO “Saluto con soddisfazione l’approvazione in Commissione consiliare della normativa regionale sulla governance dei Parchi e mi auguro che, grazie al lavoro dei consiglieri e al prezioso contributo di idee e suggerimenti fornito dai rappresentanti istituzionali, sindacali, degli albi professionali e del mondo delle associazioni, questo disegno a legge possa concludere al più presto il suo iter”.

Con queste parole l’assessore regionale al territorio e ai parchi commenta il via libera della Seconda Commissione di Palazzo Ferro Fini alla proposta di riorganizzazione complessiva, sotto il profilo giuridico, funzionale e operativo, degli Enti Parco naturali e delle aree protette. “Nell’ottica della semplificazione e della razionalizzazione della gestione – aggiunge l’assessore –, oltre che del controllo della spesa pubblica, unificheremo la normativa che attualmente disciplina i cinque parchi del Veneto in un Testo Unico e sono convinto che in sede di discussione in aula saremo in grado di migliorare ulteriormente il testo, nel senso di rendere più snelli ed efficaci gli strumenti operativi e gestionali degli Enti Parco, per svolgere un’azione ancor più attenta di tutela dei beni ambientali, intesi come preziosa risorsa naturale ma anche sociale ed economica”. “Inoltre – conclude l’assessore – l’approvazione della legge permetterà finalmente di superare le attuali situazioni di Commissariamento esistenti”.