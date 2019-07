Asolo, in arrivo due nuove colonnine per le auto elettriche

Il Comune di Asolo ha sottoscritto un accordo con "Be Charge", per una rete di ricarica per auto elettriche che prevede l’installazione di 2 nuove colonnine di ricarica in via Puccini e a Villa d'Asolo. Le due nuove postazioni vanno ad aggiungersi alle tre già installate da "Enel X" (Parcheggio ex Ospedale; Cà Vescovo; Via Giorgione), ciascuna in grado di fornire contemporaneamente energia a 2 veicoli.

L’accordo ha la durata di 10 anni. Ogni piazzola sarà dotata di due stalli di sosta per la ricarica. I costi delle infrastrutture, dell’installazione e della manutenzione saranno a carico di Be Charge, mentre “il pieno” di energia per l’automobile, per cui si stima servirà da un’ora o un’ora e mezza, a seconda del tipo di batteria dell’auto, sarà a spese dell’utente. «L’adesione al Protocollo d'intesa con Be Charge – sottolinea Mauro Migliorini, sindaco di Asolo – si inserisce nel contesto delle molteplici iniziative che l’amministrazione comunale ha intrapreso per la promozione del risparmio energetico e dell’uso consapevole delle fonti energetiche, in linea con le buone pratiche amministrative delle CittaSlow e con gli impegni sottoscritti con l’adesione al Patto dei Sindaci e la redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES): tutelare l'ambiente, ridurre l'inquinamento atmosferico, azzerare le emissioni, tutelare la qualità dell'aria».