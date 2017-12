Svolta green a Oderzo: il Comune, d'intesa con Savno, apre alla raccolta differenziata

ODERZO Il Comune di Oderzo cambia e diventa ancora più green. Come infatti riporta "il Gazzettino" in edicola oggi, da Marzo 2018 anche nell'opitergino partirà la raccolta differenziata con il sistema del "porta a porta spinto". Una novità attesa da moltissimi cittadini, soprattutto da chi in questi giorni è rimasto in città e ha dovuto assistere al poco piacevole spettacolo di bidoni e campane stracolmi di rifiuti, oltre a tutto ciò che è stato persino abbandonato alla loro base.

La ditta incaricata, Savno, è comunque intervenuta immediatamente per scaricare i bidoni, ma i rifiuti a terra non sono di loro competenza e quindi servirà un passaggio ulteriore con costi quindi extra per i cittadini. Dal prossimo anno però questo problema non ci sarà più, al massimo si dovrà attendere il giorno esatto per poter liberarsi dell'umido o del secco ad esempio. In ogni caso è stato pubblicato in questi giorni il calendario con le date nelle quali le varie famiglie potranno recuperare per la prima volta i loro vari bidoncini di casa: il periodo di consegna va dal 15 al 23 gennaio in via Istria. Chi invece abita nelle frazioni avrà a disposizione i giorni seguenti, cosicchè entro il 10 di febbraio ogni famiglia sarà pronta per l'inizio di questa nuova avventura green comunale.