Orti urbani a Ponte di Piave: prorogato il termine di consegna per le richieste

PONTE DI PIAVE L'Amministrazione comunale ha avviato un progetto di promozione di attività di carattere agricolo all'interno di un'area individuata nel territorio comunale, da attivare attraverso la realizzazione di orti urbani condivisi.

Per conoscere il grado di interesse dei cittadini alla suddetta iniziativa e per poter procedere successivamente all'affidamento della gestione degli spazi, si invitano i cittadini e le Associazioni a presentare la manifestazione di interesse. “La riapertura dei termini (scadenza 29.01.2018) - ha dichiarato il Sindaco, Paola Roma - è l'occasione per ampliare la platea dei richiedenti. Gli orti urbani rappresentano un obiettivo a cui l'Amministrazione comunale tiene in modo particolare per realizzare una “città attiva” con spazi dedicati alla socialità. Gli orti urbani – conclude Roma - rientrano nel progetto Salute 2020 in sinergia con la nuova politica europea di riferimento a sostegno della salute e del benessere ed in particolare dell' “invecchiamento attivo” della popolazione anziana. Il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse è scaricabile dal sito: www.pontedipiave.com