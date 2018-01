"E luce fu": l'azienda trevigiana Osram illuminerà la basilica di San Pietro

TREVISO Nuova luce per la Basilica di San Pietro, uno dei monumenti più importanti per la cristianità nel Mondo. Non stiamo parlando però di miracoli o illuminazioni divine, questa volta il merito è tutto di un'azienda trevigiana, la Osram, che nelle scorse settimane si è aggiudicata un colossale bando pontificio, ottenendo l'incarico per riorganizzare completamente l'impianto di illuminazione all'interno della basilica.

Le vecchie luci che da anni illuminano le meraviglie di San Pietro sono diventate ormai troppo costose e inquinanti a detta del Pontefice in persona. Meglio allora rimpiazzarle con un comodo e più funzionale impianto a led in grado di illuminare al meglio l'intera chiesa limitando, al tempo stesso, i consumi e l'impatto sull'ambiente. Una svolta green che avverrà nel segno della ditta trevigiana con sede in via Castagnole, non nuova a sfide di questo tipo dal momento che, nel recente passato, aveva già curato e realizzato l'attuale impianto di illuminazione della Cappella Sistina, altra meraviglia dello Stato Pontificio. Saranno all'incirca un centinaio i dipendenti della Osram che saranno impegnati nella realizzazione di un cantiere che si preannuncia titanico viste le dimensioni della basilica. La fine dei lavori è attesa per Natale 2018 e Papa Francesco ha già dato la sua parola per inaugurare l'impianto di illuminazione terminato, consacrando così l'azienda trevigiana come una delle eccellenze mondiali nel settore dell'illuminazione.