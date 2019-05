Piano anti-zanzare: al via da giugno la distribuzione delle pastiglie antilarvali

A partire da venerdì 7 giugno e fino a sabato 29 giugno la distribuzione delle pastiglie antilarvali – nell'ambito del piano per la disinfestazione dalla zanzara tigre messo in atto dal Comune di Treviso – avverrà nei giorni di venerdì e sabato dalle 9 alle 12 nella sede della polizia locale di via Castello d’Amore. Alla data del 29 maggio sono state distribuite nel territorio comunale 1.500 confezioni di pastiglie. E’ possibile trovare ulteriori informazioni e il testo dell’ordinanza sindacale nella pagina web del sito del comune.