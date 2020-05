Piano anti-zanzare del Comune di Treviso: al via la distribuzione delle pastiglie

A partire da lunedì 11 e fino al 24 maggio, nella sede della Polizia Locale di via Castello d’Amore 2E, nell’ambito del piano di prevenzione e il controllo della zanzara tigre, sarà possibile ritirare le pastiglie antilarvali che l’Amministrazione fornirà gratuitamente ai residenti nel Comune di Treviso. La distribuzione avverrà tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 18. Per ricevere le pastiglie destinate ad altra abitazione il cittadino dovrà esibire delega del residente e copia del documento di identità dello stesso.

Per i condomini le pastiglie dovranno essere ritirate dall’amministratore condominiale o da un suo delegato (in questo caso è necessario munirsi di delega da parte dell’amministratore corredata da copia del documento di identità del delegante). Nel rispetto delle misure igienico sanitarie stabilite con Decreti governativi e ordinanze, per evitare assembramenti e garantire ai cittadini il ritiro sarà necessario rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro tra individui e obbligatorio l’utilizzo di guanti e mascherine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ai fini dell’utilizzo delle pastiglie si dovrà seguire scrupolosamente quanto riportato nell’etichetta del prodotto. Inoltre, è stato stabilito con ordinanza sindacale che i cittadini non dovranno abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura dove possa raccogliersi acqua piovana, di svuotare giornalmente qualsiasi contenitore e coprire bidoni e cisterne. I proprietari, i detentori o coloro che hanno la responsabilità o l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse dovranno mantenerle libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano facilitare il formarsi di raccolte d’acqua. Infine, ai Consorzi, alle Aziende Agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento verrà chiesto di curare lo stato di efficienza degli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee di acqua stagnante.