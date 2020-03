Pesca e acquacoltura: dalla Regione 800mila euro di finanziamenti

L’assessore regionale alla pesca, Giuseppe Pan, ringrazia i colleghi di giunta e il vicepresidente Forcolin per aver dato via libera alla variazione del bilancio regionale di previsione che garantisce 600mila euro alle 163 imprese della pesca del Cogevo e 200mila euro per le circa quaranta imprese dei quattro consorzi dell’area deltizia del Po.

«Sono risorse importanti, in regime di ‘de minimis’ – sottolinea Pan - che serviranno a dare un sostegno al settore che sta scontando gli effetti negativi delle mareggiate eccezionali del 2018 e del 2019 e dei mancati guadagni causati dal fermo pesca volontario del 2020 nonché della moria di vongole nelle lagune del Po di Levante e che, ancorché non risolutive, rappresentano una iniezione di liquidità per consentire la rigenerazione della risorsa ittica. Ancora una volta la Regione – conclude Pan – non solo ha ascoltato e fatto proprie le preoccupazioni di un settore vitale per l’economia del primario in Veneto e per la sua bilancia commerciale, mantenendo un dialogo franco e diretto con gli operatori del settore e le loro rappresentanze, ma è subito intervenuta con risorse concrete per tutelare imprese e lavoratori, salvaguardare e migliorare la gestione delle aree marine vocate all’acquacoltura, con particolare attenzione per le specificità ambientali e produttive delle due lagune di Porto Caleri e di Marinetta, sul Po di Levante».