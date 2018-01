Pesca sportiva: dalla Regione arriva un nuovo finanziamento da ottocentomila euro

TREVISO “Anche per il 2018, ripercorrendo e migliorando le positive esperienze maturate negli anni scorsi, la Regione del Veneto approva un bando di finanziamento per la concessione di contributi alle Associazioni di pesca sportiva per la realizzazione di progetti e iniziative a favore del settore. I contributi potranno essere utilizzati sia per l’organizzazione di corsi, seminari e giornate formative sul tema pesca rivolti ai giovani e a tutti gli appassionati di questa disciplina, sia per interventi di tutela della fauna ittica come nuove scale di risalita per pesci, ripopolamenti mirati di specie autoctone, sistemi di dissuasione per contenere l’impatto degli uccelli ittiofagi, come i cormorani”.

E’ quanto anticipa l’assessore all’agricoltura, caccia e pesca della Regione Veneto, dando notizia del provvedimento approvato dalla Giunta regionale e di prossima pubblicazione sul Bur. La Regione Veneto mette a disposizione delle associazioni di pesca presenti nel territorio regionale 800 mila euro per finanziare, tramite bandi, una serie di interventi concreti a beneficio della pesca e dei pescatori, sia su scala di singolo bacino o corso d’acqua, sia per l’intero ecosistema acquatico del Veneto. Altre tipologie di progetti finanziabili potranno riguardare l’allestimento di aree attrezzate per la pesca sportiva con particolare riguardo alle postazioni di pesca per le persone diversamente abili, nonché scivoli per l’alaggio ed il varo di piccole imbarcazioni.