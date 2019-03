Piano orti sociali a Mogliano Veneto: inaugurata una nuova area in via Vanzo

E’ stata inaugurata sabato dal sindaco Carola Arena una nuova area destinata ad orti sociali in via Vanzo. Con questa area, e quella di via Macello inaugurata sabato scorso, è triplicata la dotazione di orti sociali nel territorio comunale. Le due nuove aree, infatti, si aggiungono a quelle di Via Braida e Via San Michele, per complessivi venti appezzamenti, attive da quasi vent’anni.

L’area di via Vanzo, è di 1240 metri quadrati, vicino al fiume Zero, acquisita al patrimonio demaniale dalla proprietà di una lottizzazione. E’ stata attrezzata ad orti sociali, con ricovero attrezzi, parcheggio, percorsi pedonali, area compostaggio e strada di accesso. Vi saranno realizzati 21 lotti, tra i 30 e i 40 metri quadrati ciascuno, da assegnare dal Comune, con un apposito bando.

“Due aree da destinare ad orti sociali in due settimane, per noi sono una bella soddisfazione, perché siamo certi che saranno ben utilizzate e saranno luogo di socializzazione, di scambio di saperi e torneranno utili agli assegnatari che potranno produrre per il proprio consumo ortaggi freschi e salutari. Anche questo è un tassello del welfare comunale che abbiamo creato a Mogliano per aumentare la qualità della vita dei nostri concittadini”, ha dichiarato il sindaco Carola Arena.