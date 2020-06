Piazzale Burchiellati si rifà il look: installati i nuovi ecoarredi anti degrado

Continua la posa degli EcoArredi nel centro storico di Treviso. In accordo con il comune di Treviso, giovedì mattina Contarina ha installato tre nuove strutture in Piazzale Burchiellati, a servizio di alcune attività del settore ristorativo presenti in zona e che non hanno spazi interni dove tenere i contenitori. «Gli EcoArredi sono elementi di arredo urbano che permettono di limitare l’impatto visivo dei contenitori e tutelare il decoro urbano, integrandosi con il contesto circostante» fa sapere il Comune.

