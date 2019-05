Pista ciclabile sulla Jesolana, Casier partecipa al bando della Provincia

La pista ciclabile che collegherà Casale sul Sile a Treviso torna a far parlare di sé. Alla fine del 2018 era stato affidato l'incarico per il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera.

Ora il Comune di Casier ha deciso di partecipare al bando indetto dalla Provincia di Treviso per ottenere un contributo e dare il via ai lavori di realizzazione della prosecuzione della pista ciclabile sulla Jesolana, oggi esistente ma solo fino all'altezza di via Tappi sulla Restera. Un'opera pubblica progettata in due stralci dal confine comunale con Casale sul Sile a quello con Treviso. Il primo stralcio, sul lato est (Casale sul Sile) prevede un investimento complessivo di 480 mila euro; il secondo, quello sul lato ovest vero Treviso, di 420 mila euro. E per partire con la realizzazione del primo stralcio l'amministrazione comunale chiederà alla Provincia un contributo di 192 mila euro, pari al 40% dell'intero investimento, impegnandosi a finanziare il resto della quota con fondi comunali se la domanda dovesse aver esito positivo. Il bando provinciale prevede l'assegnazione di contributi per gli anni 2019 e 2020 ai comuni trevigiani che realizzano interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità che interessino la rete viaria provinciale.