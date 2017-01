Una pista ciclabile da Cortina fino a Jesolo: il sogno diventa realtà

TREVISO Dalle Dolomiti fino al mare Adriatico: un viaggio di 160 chilometri attraverso alcuni dei più straordinari paesaggi d'Italia da ammirare restando seduti in sella alla propria bici. Il sogno della pista ciclabile "La Piave" è finalmente diventato realtà grazie alla fondamentale decisione della Regione Veneto di stanziare quasi due milioni di euro per la realizzazione dell'opera pubblica.

Un progetto in cui la provincia di Treviso rivestirà un ruolo di primo piano: negli ultimi giorni del 2016 infatti, la Provincia ha dato l'incarico a due note ditte veneziane, la Euroscavi Srl di Mirano e la Kostruttiva Scpa di Marghera, di costruire e completare il tratto trevigiano della pista ciclabile che andrà dal Ponte di Fener a Segusino fino a Zenson di Piave, seguendo le splendide e suggestive rive del Piave. Il percorso, progettato dall'architetto coneglianese Michelangelo Bonotto, sarà totalmente a impatto zero. Pochissimi i tratti asfaltati della pista che sfrutterà molti sentieri già esistenti in erba e ghiaia, rispettando la natura e l'ambiente della nostra regione. I lavori per la costruzione dei primi 68 chilometri del tracciato circolare inizieranno nell'estate 2017 e si dovrebbero chiudere esattamente un anno dopo, in tempo per le celebrazioni di chiusura della Grande Guerra. Ventidue i comuni attraversati dalla ciclabile nel trevigiano, con punti d'interesse nei paesi di Moriago della Battaglia (dove i ciclisti potranno fermarsi ad ammirare l'Isola dei morti, teatro di una delle più importanti battaglie della Grande Guerra) e di Colfosco. Un percorso pensato per le famiglie e i turisti ma anche per i tanti appassionati di mountain bike che ne apprezzeranno senza dubbio la natura sterrata e selvaggia. Dalle affollate spiagge di Jesolo alle pacifiche e imponenti Dolomiti di Cortina, il Veneto mette in collegamento i suoi principali punti di attrazione turistica e offre un nuovo viaggio tutto da vivere e da scoprire.