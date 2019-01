Esperti ed agricoltori si incontrano per contrastare flavescenza dorata e legno nero

Giovedì 24 gennaio alle 20.30, presso il Salone del Palio della Casa dei Mezzadri in via dei Bersaglieri a Paderno, avrà luogo l'incontro pubblico "FLAVESCENZA DORATA e LEGNO NERO: Biologia, ecologia e ultime novità di lotta chimica, biologica e agronomica", organizzato dall'Assessorato all'Agricoltura del Comune di Ponzano Veneto. La flavescenza dorata ed il legno nero sono due gravi malattie della vite, fonti di preoccupazione per i viticoltori. L'estate scorsa, infatti, parecchi vitigni presenti sul territorio di Ponzano Veneto, ed in particolare quelli a coltivazione biologica, sono stati infettati dalla flavescenza dorata, con pesanti ripercussioni sull'attività economica delle imprese agricole.

Allo scopo di aiutare gli agricoltori a conoscere meglio le problematiche legate a questa malattia e a quella del legno nero, l'Assessorato all'Agricoltura ha ritenuto opportuno organizzare un incontro sul tema proprio con gli agricoltori, invitando dei relatori esperti in materia che faranno il punto sulle più recenti acquisizioni scientifiche e sulle novità di lotta chimica, biologica e agronomica:

Luisa FILIPPIN, di CREA: Centro di Ricerca per la Viticoltura e l'Enologia a Conegliano

Patrizio GASPARINETTI, di PROGETTONATURA: Studio di consulenze tecnico-scientifiche in Agricoltura e Ambiente a Santa Lucia di Piave

Luca GRIZZO, di PROGETTONATURA

All'incontro sono stati invitati anche i viticoltori dei comuni contermini (Paese, Povegliano, Spresiano e Villorba) con i rispettivi assessori all'agricoltura, le associazioni di categoria delle imprese agricole e, su loro richiesta, gli apicoltori del Comune di Ponzano Veneto. L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza.