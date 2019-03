Domenica l'Ecoday, la prima giornata ecologica di Ponzano

Domenica 10 marzo, il Comune di Ponzano Veneto, in collaborazione con Contarina SpA e le associazioni ponzanesi coordinate dalla Pro Loco di Ponzano Veneto e dall'Ente Palio, organizza il primo EcodayPonzano, una giornata ecologica aperta a tutti e dedicata alla salute del territorio e dei cittadini. Il ritrovo è previsto alle ore 8 alla Casa dei Mezzadri a Paderno, dove i partecipanti potranno registrarsi e ricevere guanti, sacchetti e tutto quanto necessario per ripulire il verde e le strade del proprio Comune. Più di 100 le preadesioni pervenute all’ufficio attività produttive, ma sarà possibile iscriversi anche la mattina stessa dell’evento.

Tutti i volontari saranno opportunamente assicurati, mentre le operazioni ecologiche saranno suddivise nelle otto contrade del Palio dei Mezzadri. Quattro furgoni seguiranno i gruppi, raccoglieranno i sacchi e li trasporteranno man mano al Cerd di Ponzano, aperto per l’occasione straordinariamente di domenica. Verso mezzogiorno, ritorno alla Casa dei Mezzadri e buffet conviviale. Le previsioni non prevedono rovesci, ma in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 17 marzo.