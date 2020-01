A Preganziol, in arrivo nove colonnine di ricarica per auto elettriche

Vi sarà a breve nel terrotorio comunale di Preganziol l'installazione nel territorio delle prime 9 colonnine di ricarica per auto elettriche. «Durante l'ultimo consiglio comunale del 2019 -spiega il sindaco Paolo Galeano- sono stati vari i punti a rilevanza ambientale discussi dagli amministratori: monitoraggio dei risultati delle azioni PAES già approvato, approvazione dell'indirizzo per il nuovo PAES-C, mantenimento nel bilancio di previsione 2020-22 del fondo destinato agli incentivi per le buone pratiche ambientali da parte dei cittadini… ed ora arrivano anche le colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Saranno 9 colonnine sparse per il territorio ed ad ogni colonnina corrisponderanno due postazioni di ricarica».

A seguito della manifestazione di interesse pubblicata, la ditta BeCharged si è aggiudicata l'incarico ed avrà ora 3 mesi di tempo dalla sottoscrizione del contratto (che avverrà a breve) per l'installazione delle colonnine.

Le postazioni saranno così distributite:

2 colonnine a Preganziol nel parcheggio della stazione ferroviaria;

1 colonnina a Preganziol nel parcheggio del municipio;

2 colonnine a Sambughè in centro frazione in via Caboto;

2 colonnine a San Trovaso nel parcheggio della stazione ferroviaria;

2 colonnine a Frescada nel parcheggio di via Moro a sud del Terragliol.