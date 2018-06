Fiera 4 passi: premiati i migliori espositori della tredicesima edizione

TREVISO La selezione degli espositori di Fiera4passi, che vengono scelti in base alla qualità delle proposte e alla coerenza con i temi delle diverse edizioni, è uno dei tratti distintivi della celebre manifestazione trevigiana.

Ogni anno i visitatori sono chiamati a esprimere la propria preferenza per il premio “4passi avanti” quest’anno vinto da “Naturaé”, l’ecopannolino bio e primo al mondo ad aver ottenuto le certificazioni di compostabilità e prodotto dall’azienda Heilife. L’espositore premiato ha la possibilità di partecipare alla prossima edizione della fiera a condizioni vantaggiose. Una novità della tredicesima edizione di Fiera4passi è stata il "premio scommessa”, un riconoscimento che è stato assegnato all'espositore maggiormente votato da una speciale giuria della fiera: un gruppo di 7 studenti impegnati nel progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. I ragazzi hanno scelto l'espositore che, secondo loro, ha saputo offrire i prodotti che rappresentano la migliore scommessa per il futuro. Il vincitore del premio scommessa 2018 è l'azienda agricola "Ama te stesso". I suoi prodotti si sono rivelati innovativi e originali. "La loro proposta di frutta e verdura essiccate – commentano i ragazzi - si adatta perfettamente al ritmo frenetico della vita odierna, mantenendo però un carattere fresco, genuino e salutare". I ragazzi hanno quindi consegnato al vincitore alcuni prodotti del commercio equo e solidale.



La chiusura della manifestazione rappresenta anche l’occasione per fare i conti con la gestione dei rifiuti, tema fondamentale e coerente con i principi dello sviluppo sostenibile e della tutela dell’ambiente. Anche quest’anno infatti, grazie alla presenza di isole ecologiche con decine di volontari, Fiera4passi è riuscita a differenziare il 94% delle 3,2 tonnellate di rifiuti prodotti nelle 4 giornate: Contarina ha comunicato infatti che la Fiera ha prodotto solo 180 chili di rifiuto secco non riciclabile e 3 tonnellate di rifiuti riciclabili che potranno diventare nuovi materiali o nuove risorse. Il consolidato appuntamento con l’economia solidale e equa e con la sostenibilità ambientale, è organizzato e ideato dalla Cooperativa Pace e Sviluppo di Treviso (prima organizzazione di commercio equo e solidale in Veneto per attività, fatturato e numero di volontari e terza in Italia), che quest’anno festeggia i 25 anni dalla sua fondazione: "i buoni risultatati di Fiera4passi ci incoraggiano rispetto all'attività della nostra Cooperativa – sostiene il Presidente Mirko Della Libera - Pace e Sviluppo onlus quest'anno compie 25 anni e anche grazie alla Fiera continua a diffondere buone pratiche di economia equa, sostenibile e solidale. I cittadini, che siano visitatori dell’annuale appuntamento o consumatori presso le nostre 11 botteghe altromercato, con il loro interesse, ci stanno incoraggiando a procedere in questa direzione".