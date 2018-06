Primavera del Prosecco Superiore: nel weekend il gran finale

FOLLINA Diciassette tappe in tutta la Marca che hanno reso protagonista il Prosecco Superiore Docg in ciascuna delle sue declinazioni. Un tour enologico unico nel suo genere, che ha toccato tutti i luoghi più suggestivi delle colline trevigiane.

E' questa la Primavera del Prosecco Superiore che nel prossimo fine settimana si appresta a vivere le ultime ore dell’edizione 2018. Ci sarà infatti tempo fino a domenica 10 giugno per degustazioni e visite nelle località di Follina e San Pietro di Feletto. A Follina, in particolare sabato 9 giugno ci sarà l’imperdibile appuntamento con la Cena di Gala all'Ombra dell'Abbazia, un piacevole simposio sotto le stelle dove il buongusto e il mondano regneranno sovrani, con la stupenda Abbazia cistercense di Santa Maria a fare da sfondo. Nell'ultimo giorno della Mostra, domenica 10 giugno il Gruppo Le Roe e l'Associazione Visit Follina proporranno un'escursione storico culturale per scoprire le bellezze del follinese e l’Happy Hour celebrerà ancora una volta lo spumante più celebre al mondo.

A San Pietro di Feletto, domenica 10 giugno è invece previsto il “Giro in Vespa sulle colline del Prosecco Superiore Docg” per ammirare sulle due ruote i vigneti dove nasce il Conegliano Valdobbiadene Docg. E per chi avesse voglia di provare la propria abilità artistica, in questi ultimi giorni potrà provare a scattare qualche suggestiva immagine delle colline trevigiane e partecipare al concorso fotografico collegato all’evento. Nel centenario del primo conflitto mondiale, la Primavera del Prosecco Superiore renderà omaggio alla ricorrenza, dedicando il concorso fotografico proprio alla Grande Guerra, che qui ha avuto il suo scenario più importante. Attraverso le fotografie, lo spettatore dovrà far emergere il rapporto tra il territorio e questo capitolo della storia italiana. Modalità di iscrizione e regolamento del concorso sono a disposizione al sito ufficiale dell’evento.