Veritas riapre l'ecocentro di Mogliano: «Si potrà andare solo su appuntamento»

Da martedì prossimo, 21 aprile 2020, l'ecocentro di Mogliano Veneto riapre con gli stessi orari già in vigore prima della chiusura dettata dall’emergenza da Covid-19. Nei pomeriggi di martedì, giovedì, venerdì e sabato (dalle 13 alle 17) sarà quindi possibile recarsi nuovamente all'ecocentro di via Ronzinella 218/B per le operazioni di conferimento e scarico rifiuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per evitare assembramenti, abbiamo convenuto di regolare l’accesso all'ecocentro solo mediante appuntamento telefonico - spiega il sindaco Davide Bortolato - Basterà quindi telefonare al numero verde 800.811333, attivo da giovedì 16 aprile, e prenotare il proprio accesso all'ecocentro. Resta invece sospeso il servizio di ecocentro mobile, previsto da calendario per sabato 18 aprile a Zerman». Il Comune invita i cittadini a recarsi all'ecocentro solamente per necessità e ricorda di: evitare gli assembramenti; mantenere le distanze di sicurezza e utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti). Tutti gli sportelli Veritas rapporti con l’utenza resteranno chiusi al pubblico fino al 3 maggio compreso. Fino ad allora, i cittadini che ne avessero necessità possono rivolgersi al numero verde 800.466466 o 041.9655530 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17), allo sportello online o via e-mail: clienti@gruppoveritas.it. Si ricorda infine che attraverso call center e e-mail è possibile espletare tutte le operazioni contrattuali, dall'attivazione alla cessazione del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti.