Dal 3 giugno tutti i Punti Contarina aperti su appuntamento

Da mercoledì 3 giugno Contarina riapre le porte degli 11 Punti Contarina situati ad Asolo, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Giavera del Montello, Montebelluna, Paese, Pederobba, Preganziol, San Biagio di Callalta, Treviso, Villorba e lo fa in totale sicurezza.

Per evitare assembramenti e garantire la distanza di sicurezza l’accesso agli uffici è solo su appuntamento per le sole pratiche che non possono essere gestite telefonicamente o in via telematica. Inoltre, l’azienda ha messo in atto una serie di misure per tutelare la salute dei cittadini: schermature in plexiglass in ogni postazione, gel disinfettante per le mani a disposizione del pubblico, specifiche indicazioni per le sale d’attesa e l’accesso agli uffici, riepilogate nel vademecum allegato disponibile anche sul sito www.contarina.it.

Le linee telefoniche, prese letteralmente d’assalto in questi ultimi giorni, sono state potenziate. In caso di difficoltà nel prendere contatto con gli operatori, si invitano i cittadini a richiamare in una fascia oraria diversa, considerando che il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 8.30 alle 18.00 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 13.00.