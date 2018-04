Giornata ecologica a Villorba: oltre cento volontari per pulire il comune dai rifiuti

VILLORBA Sono stati 124 i volontari, tra appartenenti ad associazioni e intere famiglie di residenti, che hanno preso parte alla sedicesima edizione della Giornata Ecologica organizzata dal comune di Villorba e dal consiglio comunale dei ragazzi in collaborazione con il Consiglio di Bacino Priula.

I volontari hanno setacciato le frazioni del Comune di Villorba, alla ricerca di piccoli rifiuti abbandonati. Scopo principale della giornata, condotta dal vice sindaco Giacinto Bonan, coadiuvato dagli assessori Egidio Barbon, Francesco Soligo e Silvia Barbisan e con la presenza di alcuni consiglieri, era quello di continuare a sensibilizzare tutti i cittadini ad essere in prima fila per la difesa dell’ambiente in modo tale che l’abbandono di rifiuti, grazie al controllo sociale, diventi un fenomeno davvero residuale. Anche in questa edizione è stata ottima la risposta delle associazioni: gli Scout erano i più numerosi (61), con i gruppi di Fontane, Lancenigo e Villorba, seguiti dall’Associazione Culturale Islamica di Villorba (23), dall’Azione Cattolica ragazzi di Fontane (11) e dal Gruppo Alpini. I volontari hanno raccolto in totale 6 metri cubi di rifiuti. “Un contributo in più per mantenere pulito il territorio che già durante l’anno - ha detto Marco Serena, sindaco di Villorba al termine della Giornata Ecologica - è in parte curato in modo continuativo e in forma non onerosa per il Comune da aziende (Bardin, Linea Verde, Bar al Do- minicale) e privati (Conte, Cendron)”.