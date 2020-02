Vite in campo: la potatura meccanizzata protagonista dell'edizione invernale

Trattori che si muovono da soli lungo i filari in grado di compiere anche la sterzata programmati dal satellite. La potatura meccanizzata è stato il “leitmotiv” dell’edizione invernale di “Vite in campo” la fiera in movimento che vede protagoniste le nuove macchine per l’agricoltura organizzata dal Condifesa TVB e che quest’anno si è svolta nella tenuta di Ca’ Tron. Presenti oltre 2000 agricoltori oltre al presidente del Condifesa TVB Valerio Nadal e del direttore Filippo Codato. Sono stati presentati tre cantieri di lavoro: la potatura manuale su cordone speronato e libero; la potatura semi meccanizzata con macchinari i preparativi e finitura manuale; il cantiere completamente meccanizzabile con diverse tecnologie di potatura meccanica anche con l’assistenza di guida assistita (il trattore che si muove da solo programmato da satellite).

Sulle novità il presidente Nadal ha dichiarato: “e’ chiaro fin da subito l’abbattimento dei tempi di lavoro. A fronte di un carico di manodopera di circa 100-120 ore/ettaro necessario per la potatura manuale, i tempi operativi si riducono a cinque ore/ettaro con un approccio integralmente meccanico”. Vantaggi anche per quanto riguarda il rischio clima pazzo come confermato dal direttore Codato: “Con la meccanizzazione la potatura può essere fatta più tardi e quindi di riduce il rischio gelate”. In campo direttamente per capire come intervenire, ed in merito il tecnico di Condifesa TVB Oddino Bin ha concluso: “Abbiamo l’orgoglio di presentare alla estesa platea di viticoltori le varie soluzioni che poi ogni agricoltore adatterà alla sua situazione. Il Consorzio Condifesa ha un rapporto diretto con i costruttori ci macchine specializzate che nel tempo si è verificato proficuo e ha dato benefici. Le macchine si vedono attive direttamente sul campo e non sulle slide”.