Sacchetti biodegradabili, Calesso: "Metà introito vada ad un fondo per l'ambiente"

TREVISO "L’entrata in vigore della normativa che prevede l’obbligo per gli esercizi commerciali di fornire ai clienti sacchetti di materiale biodegradabile per l’acquisto di frutta e verdura e che tali contenitori abbiano un costo di 0,02 € per gli acquirenti ha scatenato delle reazioni, anche incomprensibili, che hanno fatto passare in secondo piano la valenza ambientale del provvedimento il cui obiettivo è di evitare l’utilizzo di involucri realizzati in materiale non biodegradabile". A dirlo Luigi Calesso, ex esponente di Impegno Civile.

"Alla superficialità e strumentalità di queste critiche, che pur hanno trovato per alcuni giorni larga eco nell’opinione pubblica, pensiamo che vadano contrapposte iniziative utili a valorizzare lo scopo di tutela ambientale del provvedimento legislativo in questione attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria del commercio e le associazioni dei consumatori. Poiché riteniamo - continua Calesso - che l’amministrazione cittadina possa avviare questo tipo di iniziativa e diventarne garante presso i commercianti ed i consumatori abbiamo elaborato e presentato per l’approvazione del Consiglio Comunale un ordine del giorno che impegna il Sindaco e la Giunta :a prendere contatto con i rappresentanti delle attività commerciali e con le associazioni dei consumatori per organizzare tutte le iniziative di promozione del contenuto della citata normativa; a proporre ai rappresentanti dei commercianti di destinare metà delle somme incassate dalla 'vendita' dei nuovi sacchetti al Comune con il vincolo della destinazione ad interventi di contenimento dell’inquinamento e di tutela ambientale; a proporre ai rappresentanti dei commercianti e delle associazioni dei consumatori di costituire un tavolo con l’amministrazione comunale per l’individuazione degli interventi da finanziare con le somme via via raccolte nell’ambito dell’iniziativa".

"Sarà poi cura dell’amministrazione comunale utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione (sito internet del Comune, periodico ecc.) per informare i cittadini - chiosa Said Chaibi, Capogruppo Sinistra Unita in Comune - su quali sono gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa e sulla approvazione e realizzazione degli interventi finanziati con le risorse ottenute nell’ambito dell’accordo in questione".