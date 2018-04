Erba alta nelle aree verdi di Ponzano: la denuncia di Progetto In Comune

PONZANO VENETO Erba alta, vegetazione incolta e aree verdi in palese stato di incuria. E' questa la situazione che Antonello Baseggio, capogruppo del Progetto IN Comune, ha voluto segnalare ai microfoni della stampa.

"Anche quest'anno i parchi e le aree verdi di Ponzano ospiteranno leoni e tigri e gare di caccia con macete. Certo, è solo una battuta perché siamo contro la caccia e chi utilizza gli animali per divertimento ma noi di Progetto IN Comune ci chiediamo come mai i lavori di manutenzione del verde comincino così tardi" Il capogruppo si riferisce al fatto che l'inizio lavori di sfalcio è previsto per la giornata di lunedì 23 aprile, una data troppo tardiva visto l'arrivo dirompente della primavera già nei giorni scorsi. "Prima che tutte le aree gioco e i parchi della città possano avere un aspetto decoroso e sicuro ci vorranno ancora diverse settimane" commenta il capogruppo. "In un weekend all'insegna del sole e per il ponte del 25 aprile le aree verdi della città non potranno invece essere utilizzate dai cittadini di Ponzano per le pessime condizioni in cui si trovano". Conclude Baseggio: "Consiglierei ai colleghi di maggioranza di smetterla di pubblicare su Facebook i calendari dello sfalcio e di andare in giro per il territorio comunale a controllare quali siano le vere necessità del paese. Il mio consiglio all'amministrazione comunale è quello di programmare meglio i lavori e considerare che non sempre il risparmio porta al bene della comunità".