A Silea parte la "Green Revolution": 60mila euro di ecoincentivi

SILEA L’Amministrazione Comunale di Silea, nel desiderio di promuovere alla cittadinanza il senso dell’importanza di azioni di efficientamento energetico negli edifici privati e di sviluppo di una mobilità lenta e sostenibile, con uno stanziamento eccezionale di 60.000 euro, unico a livello nazionale per entità di contributo in rapporto alla popolazione, promuove il bando per l’erogazione di ecoincentivi comunali per interventi, realizzati nel 2018, finalizzati al risparmio energetico nelle abitazioni, mediante la sostituzione di impianti di riscaldamento, e alla riduzione di gas clima alteranti, mediante l’acquisto o la trasformazione di autoveicoli a basse emissioni complessive e l’acquisto di motoveicoli elettrici e biciclette a pedalata assistita. Possono beneficiare dei contributi i cittadini residenti nel Comune di Silea ed i condomìni ubicati nel territorio del Comune di Silea, a cui saranno destinati i seguenti contributi:

1.000 euro - per la sostituzione di caldaie autonome a gas o a combustibile liquido o solido, a servizio di una singola unità abitativa, installate da almeno 10 anni, con nuove caldaie o pompe di calore con potenza inferiore o uguale a 35kW

1.200 euro - per la sostituzione di caldaie autonome a gas o a combustibile liquido o solido, a servizio di una singola unità abitativa, installate da almeno 10 anni, con nuove caldaie a biomassa legnosa con potenza inferiore o uguale a 35kW

da 1.000 a 3.000 euro - per la sostituzione di caldaie condominiali centralizzate a gas o a combustibile liquido, a servizio di almeno due unità abitative, installate da almeno 10 anni, con nuove caldaie a gas con potenza inferiore o uguale a 35kW

500 euro - per la sostituzione di stufe e termocamini a biomassa legnosa, installato da almeno 10 anni, con un nuovo generatore di calore alimentato a biomassa legnosa con potenza termica al focolare superiore a 5kW e nominale inferiore o uguale a 35kW

800 euro - per l’acquisto di nuovi autoveicoli a basse emissioni complessive, non già immatricolati

300 euro - per l’installazione di impianti ad alimentazione a gas su autoveicoli già immatricolati Euro 4 o precedenti

500 euro - per l’acquisto di nuovi ciclomotori o motocicli, a due o tre ruote e a basse emissioni complessive

300 euro - per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita

Il progetto “Green Revolution” verrà presentato alla cittadinanza in un incontro pubblico lunedì 9 aprile 2018, ore 20.30, presso il Centro Culturale “C. Tamai” di Silea, in via Roma 81, con la partecipazione, oltre che del Sindaco Rossella Cendron e dell’Assessore all’Ambiente Andrea Scomparin, di Matteo Mazzolini, Direttore dell’Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia, partner fondamentale per la stesura del progetto.

Il Sindaco Rossella Cendron: “Il Comune di Silea è da tempo aderente al Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, che ha portato conferenze ed azioni concrete a favore dell’efficientamento energetico nel nostro territorio. E’ in questa direzione che va l’azione concreta della “Greeen Revolution”, sia per incentivare la sostituzione di impianti obsoleti ed altamente inquinanti, sia per sostenere finanziariamente le famiglie silesi in una scelta consapevole e condivisa a favore dell’ambiente che giova a tutta la cittadinanza. Ci tengo a sottolineare l’unicità dell’azione di questa Amministrazione e della portata dello stanziamento di ben 60.000 euro. Nessun Comune di 10.000 abitanti, sul territorio regionale se non addirittura nazionale, ha investito da solo una cifra così importante a favore dell’efficientamento energetico dei privati. Non solo quindi divieti e prescrizioni ma proponiamo politiche attive per il miglioramento della qualità dell’aria della mobilità e della sostenibilità”.

L’Assessore Andrea Scomparin: “Il Modello Silea prende una nuova direzione a favore dell’ambiente, con un’azione concreta che spero che tutti i nostri cittadini sappiano cogliere. Oltre al contributo comunale che ho voluto dare e che vuole essere un forte incentivo per la popolazione, per la parte restante si può contare sull’applicazione delle detrazioni fiscali nazionali, in modo da diminuire il più possibile il costo finale da parte dell’utente. Vi invito tutti a partecipare alla presentazione di lunedì 9 aprile, per conoscere termini e modalità di presentazione delle domande, che verranno accolte per ordine di arrivo. Infine, desidero ringraziare l’Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia, e in particolare il Direttore Matteo Mazzolini, per il grande lavoro svolto assieme e per l’esperienza che ha messo a disposizione di Silea”.

Il Direttore Matteo Mazzolini: "L'Agenzia per l'energia collabora con piacere a questa iniziativa del Comune di Silea perchè rappresenta un'occasione concreta per passare dalle parole ai fatti. Con questo bando pubblico l'Amministrazione pone al centro della transizione energetica la comunità dei cittadini, offrendo un'occasione per costruire insieme un futuro diverso, basato sull'uso razionale dell'energia e sul rispetto dell'ambiente in cui vive."