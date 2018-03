Suona a Silea la prima chitarra classica italiana in legno sostenibile

SILEA “Gli alberi sono gli strumenti a fiato del vento” scriveva il poeta e appassionato di botanica polacco Marian Bogdała. Ora in Friuli, e precisamente a Manzano (Udine), quegli stessi alberi hanno fornito la materia prima per costruire uno strumento - non a fiato ma a sei corde - in grado di riprodurre attraverso note, scale naturali ed accordi un’armonia che mette insieme artigianato e sostenibilità. Una chitarra classica realizzata in lego sostenibile FSC ® che ha suonato in pubblico per la prima volta venerdì 23 marzo (ore 20.45) al Teatro Comunale di Maniago (Pordenone), e poi sabato 24 marzo (ore 21) a Silea al Centro Tamai e infine domenica 25 marzo (ore 10) a Padova al Teatro Verdi.

A farne risuonare le corde è stata la cantautrice e cantastorie veneta Erica Boschiero: a Maniago è andato in scena lo spettacolo “E tornerem a baita” - storie dalle Dolomiti cantate e disegnate da Erica Boschiero e Paolo Cossi con la partecipazione di Sergio Marchesini – mentre a Silea e a Padova sarà la volta dello spettacolo “Alberi” con Vasco Mirandola ed Enrico Milani, quanto mai adatto ad esprimere la capacità evocativa del mondo vegetale. La realizzazione di una chitarra “sostenibile” è frutto dell’impegno dell’esperto di legnami e manzanese doc Gianni Cantarutti che, grazie all’associazione Culturalegno - realtà senza fini di lucro che promuove, organizza e realizza attività ed iniziative per far conoscere il legno in rapporto alla cultura e alla natura - ha coinvolto nel progetto il liutaio goriziano Marco Lorenzon. Il risultato è una magnifica chitarra classica che racchiude ben sette specie differenti di legni (Abete Rosso, Mogano, Rovere Chiaro e Scuro, Betulla, Pao Ferro e Ovangkol). “Tutti legni sostenibili perché certificati dal Forest Stewardship Council ® (FSC ® ), ONG internazionale che attesta la provenienza della materia prima da foreste gestite secondo alti standard ambientali, sociali ed economici” afferma Cantarutti.

Come spiega infatti il liutaio Marco Lorenzon, la ricerca di materia prima sostenibile è al centro di questo progetto: “La chitarra, esattamente come gli alberi, è frutto di un lavoro lento ma ostinato, una sinfonia di passione e dedizione. Scegliendo di impiegare solo legni sostenibili abbiamo voluto ripagare la natura per la risorsa rinnovabile che ci ha donato”. Lo sforzo è stato dunque ricompensato con la certificazione di progetto FSC ® (ICILA-PRO- 000003) rilasciata dall’Ente di Certificazione ICILA/CSI s.p.a, che attesta appunto l’utilizzo di materia prima legnosa (oltre il 95%) certificata FSC ®. La produzione di chitarre “sostenibili” non è una novità a livello mondiale: la statunitense Martin & Co è infatti fra i più attivi e convinti produttori di chitarre con legno certificato FSC, ma quella prodotta dal liutaio Marco Lorenzon in collaborazione con Gianni Cantarutti di Culturalegno è di fatto la prima chitarra che utilizza legni FSC ® ad essere prodotta artigianalmente - e certificata con certificazione di progetto - in Italia.

“L’auspicio ovviamente è che questo progetto possa aprire le porte ad altre certificazioni nel settore della produzione artigianale di strumenti musicali” spiega il direttore di FSC ® Italia, Diego Florian. Il progetto si inserisce nella scia di un fenomeno - quello dell’utilizzo di legno da fonti responsabili certificate FSC ® - in costante crescita e che in Friuli Venezia-Giulia coinvolge attualmente 185 imprese (piccole, medie, grandi e consorzi), che hanno deciso di intraprendere questo percorso come fattore di competitività nel mercato unita alla sostenibilità, a cui si aggiungono le circa 2.100 aziende sparse su tutto il territorio nazionale.

Gallery