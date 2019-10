Sostenibilità ambientale, nasce il progetto "Provincia + te"

Istituzioni e cittadini insieme; ancor di più: le Istituzioni sono per i cittadini e si compongono e operano per ciascuno di essi. Da questa consapevolezza nasce il progetto: Provincia + te. La Provincia, come Istituzione che rappresenta il territorio e persegue l’interesse generale, può individuare obiettivi, idee, iniziative, investimenti compatibilmente con le risorse disponibili. Con la responsabilità che l’ordinamento le attribuisce, esercita, tramite la propria struttura politica e tecnica, le funzioni assegnate e ne risponde di fronte alla collettività.



«Ma quello che viene definito come “bene comune” – dichiara Stefano Marcon, Presidente della Provincia di Treviso - va perseguito anche attraverso le buone pratiche, il comportamento virtuoso di ciascuno: tutto questo può essere raggiunto se condiviso, se vi è la convinzione e la partecipazione del maggior numero possibile di persone. La tutela e conservazione del nostro inestimabile patrimonio ambientale, la sicurezza nelle nostre strade, la cura dei beni comuni, la promozione della cultura e delle tradizioni: sono solo alcuni esempi che richiedono di fare squadra». Con questo intento nasce il progetto Provincia + te insieme per migliorare la qualità della vita. Alcune delle iniziative, che partono per la stagione autunno inverno 2019-2020 che stanno per partire:

· La Provincia + te, insieme per il risparmio energetico e il miglioramento della qualità dell'aria (bando a fondo perduto per incentivi economici di efficientamento impianti civili);

· La Provincia + te insieme per contrastare il cambiamento climatico (iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori con la donazione di nuovi alberi “voraci di CO2”);

· La Provincia + te insieme per la riduzione dei consumi energetici (campagna promossa nell’ambito dei progetti europei Together, EduFootprint e Intensify);

· La Provincia + te insieme nelle azioni per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC, Nuovo Patto dei Sindaci integrato per l'Energia e il Clima);

· La Provincia + te insieme per la prevenzione degli incidenti stradali (campagna a favore di un comportamento responsabile sulla strada)