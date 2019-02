Vecchie caldaie: prorogati gli ecoincentivi per sostituirle

Contributi per caldaie e biciclette a pedalata assistita. Sono stati prorogati per il 2019 gli ecoincentivi comunali per la sostituzione delle caldaie obsolete e per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita attraverso contributi a fondo perduto. Il Comune di Treviso ha messo a disposizione per l’anno in corso 177.159 euro, di cui 167.509 euro per la sostituzione delle caldaie e 9.650 euro per l’acquisto dei velocipedi.

La somma complessiva stanziata con delibera di Giunta comunale del 3 dicembre 2018 ammontava a 200 mila euro (190 mila per le caldaie e 10 mila per le biciclette): al 31 dicembre 2018 sono giunte 27 domande, per un importo complessivo di contributo erogabile pari a 22.841 euro. Per i cittadini che sostituiscono una caldaia a gasolio con una a gas naturale o a Gpl di ultima generazione è previsto un incentivo di 60 euro/kWt (intesa come potenza termica utile nominale) per un tetto massimo di ottomila euro. Per chi va a sostituire una caldaia a gas naturale o a Gpl con una a gas di ultima generazione, invece, il contributo previsto è di 30 euro/kWt per un tetto massimo di quattromila euro. Il tetto massimo ammonta infine a diecimila euro per chi va a sostituire una caldaia a gasolio con una pompa di calore (70 euro/kWt) e ottomila euro per chi sostituisce caldaie a gas o a Gpl con una pompa di calore, per un contributo di 50 euro/kWt. Potranno presentare domanda, per gli impianti termici autonomi i proprietari, locatari (con contratto di locazione regolarmente registrato) anche se titolari di partita Iva, e gli usufruttuari dell’immobile destinato ad uso residenziale o ad uso non residenziale dove avviene l’installazione dell’apparecchio destinato esclusivamente al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. Per gli impianti termici centralizzati, invece, i condomini su istanza presentata dall’amministratore. Nel caso in cui l’amministratore non sia stato nominato perché non obbligatorio, potrà essere indicato dall’assemblea condominiale un referente delegato tra i condòmini per le incombenze e per la riscossione del contributo.