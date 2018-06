Nuovo sportello energia a Mogliano: consulenza sulle rinnovabili per i cittadini

MOGLIANO VENETO Nuovo sportello energia dell’Amministrazione comunale a Mogliano per dare informazioni e consulenza ai cittadini in materia di energia e fonti rinnovabili. L’apertura è prevista per sabato prossimo 30 giugno, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, mentre per il resto dell’anno, escluso il mese di agosto, sarà a disposizione dei cittadini il primo e il terzo sabato del mese.

Sarà allestito presso il Centro Civico del quartiere Est in Piazza della Repubblica (Galleria Aldo Moro), con la collaborazione di Energoclub, e sarà un rinnovato e qualificato punto di riferimento per i cittadini che si confrontano con le energie rinnovabili, il risparmio energetico, la ristrutturazione degli edifici, gli incentivi, le agevolazioni fiscali e gli stili di vita. Lo Sportello Energia è un luogo fisico dove l’utente trova personale competente che, mettendosi dalla parte dell’utente, analizza i quesiti ed i dubbi dei cittadini accompagnandoli nelle scelte e nelle decisioni.

Lo Sportello Energia è un servizio, messo a disposizione dall'amministrazione comunale, rivolto ai cittadini e alle imprese del territorio che desiderano informazioni e consigli per ridurre la bolletta attraverso il risparmio energetico e la generazione di energia da fonti rinnovabili. “Dopo il successo degli Energy days” lo Sportello Energia sarà lo strumento più idoneo a fornire risposte personalizzate ai cittadini. Naturalmente organizzeremo altri incontri informativi e di sensibilizzazione con l’obiettivo di ridurre la bolletta energetica dei cittadini, migliorare la qualità dell’aria e contrastare i cambiamenti climatici”, commenta l’assessore alle politiche ambientali Oscar Mancini.

Il sindaco Carola Arena ha espresso “soddisfazione per i risultati conseguiti, ovvero la riduzione del 20% delle emissioni di CO2 in atmosfera” dichiarando nel contempo “ la volontà di perseguire nuovi e più ambiziosi traguardi: la riduzione delle emissioni del 40% prima del 2030 attraverso l’impegno dell’amministrazione e dei cittadini”. Lo Sportello Energia quest’anno fornirà il servizio anche via mail. Chi non potesse recarsi allo sportello potrà scrivere all’indirizzo: sportello.energia.mogliano.veneto@gmail.com, e ricevere il supporto necessario. Per ulteriori informazioni : Ufficio Ambiente Tel. 041 5930 405 - 041 5930 422