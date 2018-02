La cimice asiatica: quali sono i rischi per la viticoltura?

SAN PIETRO DI FELETTO Ultimo incontro domani, mercoledì 21 febbraio alle ore 20 presso l’aula magna della scuola primaria di Rua di Feletto (via della Libertà) del ciclo “Viticoltura a San Pietro di Feletto. Aspetti e Problematiche 2018”, promosso e organizzato dall’Amministrazione comunale di San Pietro di Feletto e dedicato agli operatori del settore vitivinicolo e vinicolo e alla cittadinanza. Protagonisti della serata saranno gli allievi della Scuola Enologica di Conegliano ISISS G.B. Cerletti che interverranno sul tema “La vite e la viticoltura: analisi e proposte”. Due focus importanti verranno fatti da Alberto Pozzebon, ricercatore del Dipartimento DAFNAE dell’Università degli studi di Padova, e da Filippo Codato, direttore di Condifesa TV, rispettivamente su “La cimice asiatica è un rischio per la viticoltura? Una sintesi dei primi risultati” e “Le novità nelle misure di sostegno al reddito in caso di avversità atmosferiche” L’ingresso è libero e gratuito.