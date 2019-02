«Non si può pensare che i viticoltori siano irresponsabili, se c’è chi non rispetta le regole va individuato». Valerio Nardal presidente del Consorzio TVB (Treviso Vicenza Belluno che raggruppa oltre 10 mila imprenditori agricoli) interviene a margine del convegno svoltosi a Godega di Sant’Urbano sul tema “Prosecco: mercato 2019 e prospettive future” sul tema della sostenibilità. «Gli agricoltori amano il territorio, e lo dimostrano avendo cura e rispetto dell’ambiente. Puntiamo su una viticoltura sostenibile e responsabile. Siamo i primi a rispettare le regole e tra queste il Disciplinare di produzione».

Nadal in merito al raggiungimento della sostenibilità per un’azienda ha aggiunto: «C’è bisogno di strumenti e percorsi di crescita. Le regole vanno rispettate ma non possono solo essere calate dall’alto. Vanno discusse assieme e promosse coinvolgendo gli agricoltori. Il Condifesa per questo motivo promuove numerosi percorsi partecipativi per far crescere una vera e propria cultura della sostenibilità, tra questi c’è la manifestazione nazionale “Vite in campo” dove vengono messe in funzione le macchine innovative che consentono una significativa riduzione di sostanze chimiche e i convegni a tema».