Dar acqua ai campi, ecco come irrigare in sicurezza

TREVISO Anche per la stagione estiva 2018, E-Distribuzione coglie l’occasione per ricordare 5 ‘regole d’oro’ a tutti coloro che svolgono attività di irrigazione in prossimità di linee elettriche. Un breve decalogo che consente di evitare disservizi nelle forniture e soprattutto di prevenire infortuni anche di grave entità. Si tratta di:

1) Verificare la presenza di impianti elettrici nella zona delle irrigazioni.

2) Ricordare che tutte le linee elettriche devono essere sempre considerate in tensione.

3) Tenere le macchine operatrici e ogni altra attrezzatura ad adeguata distanza di sicurezza.

4) Mantenere il getto di irrigazione a distanza sempre maggiore di 1 metro dai conduttori.

5) In caso di dubbio, prima di intervenire chiedere informazioni al Centro Operativo E-Distribuzione al n. 803500.

In passato, anche nel territorio della Marca si sono riscontrati casi di danneggiamento agli impianti di E-Distribuzione con ricadute negative per tutte quelle attività, domestiche ed industriali, che necessitano di una fornitura assolutamente regolare. La società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione ricorda infatti che i getti d’acqua sono tra le principali cause all’origine dei cosiddetti “buchi di tensione” e di interruzioni di servizio anche prolungate. ”E-Distribuzione – sottolinea Luca Tanzi, responsabile Esercizio Rete E-Distribuzione Triveneto – è da sempre particolarmente impegnata in iniziative finalizzate a diffondere, a tutti i livelli, la cultura della sicurezza nonché della qualità del servizio del servizio elettrico di distribuzione. A tal fine – conclude Tanzi - invitiamo tutti gli operatori del settore agricolo a prestare particolare attenzione qualora si trovino in situazione di potenziale rischio”.