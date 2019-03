In provincia la premiazione della sesta "Green Schools Competition"

Si è svolta nella mattinata di oggi, giovedì, la premiazione degli Istituti Scolastici di grado superiori che si sono distinti nella competizione Green Schools - giunta alla sua 6^ edizione - che la Provincia di Treviso oramai da anni promuove per incentivare azioni di risparmio energetico a Scuola e comportamenti sostenibili. Gli oltre 100 studenti accompagnati da Docenti e Dirigenti Scolastici, hanno inoltre partecipato al sondaggio on line Cambia il Clima, Cambiamo i Nostri Comportamenti che ha registrato la consapevolezza e le attitudini a migliorare le scelte quotidiane a favore dell’Ambiente e della Sostenibilità dopo l’intervento Cambiamenti climatici: la dimensione economica di Enrica De Cian, Prof.ssa Economia Ambientale, Università Ca’ Foscari di Venezia e Direttrice Master Science and Management of Climate Change, Università Ca’ Foscari di Venezia presso il Centro Euro- Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.

«Le scuole della Provincia -sostiene il Presidente Stefano Marcon- sono i più preziosi e veri incubatori per lo sviluppo di una nuova mentalità orientata alla sostenibilità e al risparmio energetico».

«Vanno sostenuti, incentivati e premiati quegli studenti che si impegnano e si confrontano su azioni concrete per ridurre le emissioni di CO2 a livello globale»: ha dichiarato il consigliere provinciale delegato dal Presidente Marcon, Alessandro Righi.

I premi, oltre che dal Consigliere e Sindaco di Motta di Livenza, arch. Righi, sono stati consegnati dall’ing. Antonio Zonta Dirigente della Provincia di Treviso e del dott. Massimo D’Ambroso dell’Ufficio Provinciale Scolastico.

Le classifiche finali sono:

a) Sezione di concorso: Migliori Energy Team

1. ISISS “G.B.Cerletti” - Conegliano Riconoscimento Economico tramite Assegno erogato dalla PROVINCIA DI TREVISO pari a 1.500 euro 2. IPSIA “G. Galilei” - Castelfranco Veneto Riconoscimento Economico tramite Assegno erogato dalla PROVINCIA DI TREVISO pari a 1.000 euro 3. ISISS “G. Verdi” - Valdobbiadene Riconoscimento Economico tramite Assegno erogato dalla PROVINCIA DI TREVISO pari a 500 euro 4. ISISS “A. Palladio” - Treviso Riconoscimento Economico tramite Assegno erogato dalla PROVINCIA DI TREVISO pari a 500 euro

Gli Studenti ed i Docenti degli Istituti vincitori nella sezione Migliori Energy Team hanno inoltre ricevuto il kit del “Bravo risparmiatore” (auricolari bluetooth, caricatore induttivo, torcia a LED e Gift Cart Feltrinelli) da parte dell’ATI ASE-ENGIE.

b) Sezione Sustainable Coach – Best Coach

1. ex aequo ISISS “A. Palladio” - Treviso Riconoscimento Economico tramite Assegno erogato dalla PROVINCIA DI TREVISO pari a 1.250,00 euro 1. ex aequo ISISS “G. Verdi” - Valdobbiadene Riconoscimento Economico tramite Assegno erogato dalla PROVINCIA DI TREVISO pari a 1.250,00 3. ISISS “A. Scarpa” - Motta di Livenza Riconoscimento Economico tramite Assegno erogato dalla PROVINCIA DI TREVISO pari a 500,00 4. ISISS “Città della Vittoria” - Vittorio Veneto Riconoscimento Economico tramite Assegno erogato dalla PROVINCIA DI TREVISO pari a 500,00

c) Sezione Riduzione dei Consumi Elettrici