Maltrattamento di animali: nominate sei nuove guardie zoofile

TREVISO Da inizio anno, dopo aver partecipato ad un corso sulle normative vigenti e modalità di intervento ed aver superato un esame, sono stati nominati dal Prefetto, 6 nuovi agenti di polizia giudiziaria. Le nuove Guardie Zoofile ENPA di Treviso avranno compiti di vigilanza e repressione dei reati previsti per il maltrattamento animali. Già attivi prima come volontari del “nucleo di vigilanza”, ora avranno una marcia in più per poter far rispettare le regole del benessere animale. Non più semplici volontari dunque, ma agenti di polizia giudiziaria che anche se in numero limitato al momento, copriranno l’intera provincia di Treviso per verificare le segnalazioni di maltrattamento che riceveranno.

“In questi ultimi anni abbiamo ricevuto come nucleo di vigilanza, una media di 400 segnalazioni all’anno e già come guardie, da questo gennaio ne abbiamo ricevute 65. Una media dunque di una segnalazione al giorno -racconta la guardia zoofila Enrico Tomasella- Ogni segnalazione va verificata, analizzata e risolta.. e questo comporta una doppia e spesso tripla visita che moltiplica almeno per due il numero delle nostre uscite, che ricordo si fanno principalmente nel fine settimana in quanto siamo tutti lavoratori. E’ un servizio volontario, non retribuito quindi, che facciamo nel nostro tempo libero. Ecco quindi che chiediamo anche comprensione se a volte, in base ovviamente all’urgenza, una segnalazione richiede più tempo per essere verificata ed in caso risolta, visto il numero esiguo delle guardie al momento disponibili. Le guardie saranno munite di pettorina con scritto “Guardie Zoofile” e/o distintivo identificativo, quindi solo in questi casi sarete di fronte realmente a delle nostre guardie.” Se volete inviarci una segnalazione di maltrattamento la mail a cui indirizzarla è la seguente: “ggzztreviso@gmail.com”.