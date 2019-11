Giovedì a Sant'Antonino si celebra la giornata nazionale dell'albero

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In occasione della Giornata nazionale dell'Albero, giovedì 21 novembre l'associazione Salvaguardia Ambiente Treviso e Casier promuove in città una bella iniziativa, con il patrocinio del Comune. Giovedì mattina a partire dalle ore 9.30 presso il parco Sole Splendente (vicino alla palestra comunale di Sant'Antonino, in Vicolo Sant'Antonino B), insieme ad alcune classi delle Scuole Manzoni e a tutti i cittadini che vorranno partecipare sarà piantato un bellissimo albero, per sottolineare l’importanza delle piante per il nostro Pianeta. Sono previste letture animate ed un “alberitivo” con prodotti locali per i presenti; chiusura della cerimonia prevista per le ore 11.