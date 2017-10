Al via l'iter per la nuova ciclabile tra Santa Maria del Rovere e la Restera

TREVISO L’Amministrazione Comunale ha recentemente avviato l’iter di approvazione di una variante al Piano Regolatore Generale finalizzata alla realizzazione di un percorso ciclabile che si estende da S. Maria del Rovere alla Restera. Il percorso si sviluppa su una lunghezza di quasi 5 chilometri ed è compresa tra gli interventi finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel cosiddetto “ Bando delle Periferie”. La variante in questione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 settembre u.s. con deliberazione n. 31, tutti gli elaborati sono depositati in libera visione al pubblico, per 30 giorni a partire dal 12 ottobre, gli stessi sono consultabili sul sito internet del Comune di Treviso.

Chiunque può presentare osservazioni alla variante: le stesse dovranno essere indirizzate al Protocollo del Comune di Treviso entro 30 giorni dalla scadenza del termine di deposito, ovvero entro il giorno 11 dicembre 2017. Le istruzioni per la presentazione delle osservazioni sono presenti nella pagina internet del Comune di Treviso e nei manifesti affissi sul territorio comunale.