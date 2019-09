Puliamo il Mondo 2019 sbarca anche a Treviso

Un mondo migliore passa da un impegno collettivo e da relazioni di comunità. È questo il motto della storica campagna di volontariato ambientale Clean-Up the Word, in Italia Puliamo il Mondo, organizzata da Legambiente: centinaia di appuntamenti lungo la penisola per ripulire strade, vie e periferie dai rifiuti, dal degrado, dalle discriminazioni, dalla maleducazione. Lotta contro i rifiuti abbandonati nelle città. Per un mondo pulito, civile, bello. Da costruire insieme. Lo scorso anno in Italia si sono rimboccati le maniche per un mondo migliore 600mila volontari, 35 associazioni cattoliche e laiche, tante scuole, migranti e comunità straniere.

In occasione del prossimo appuntamento con Puliamo il Mondo, il 21 settembre 2019 i circoli Legambiente Treviso e Legambiente Piavenire, con il patrocinio del Comune di Treviso, in collaborazione con le associazioni Quartiere San Paolo e NOI San Paolo, organizzano una mattinata di pulizia nei quartieri di San Paolo e San Liberale. Tutti possono dare una mano: il ritrovo per i volontari è fissato alle ore 9.00 al parcheggio di via Cisole. Al pomeriggio dalle ore 15.15, passeggiata ecologica accompagnati dai racconti degli abitanti e dai soci delle associazioni Prato in Fiera e Anthropica, alla scoperta del quartiere di Fiera. A concludere la giornata alle ore 18.15, yoga al tramonto a cura di Maitri Yoga e Meditazione in zona Porto Fiera.