Veneto: sono oltre 350mila le auto diesel euro 3 o inferiori

Nonostante lo stop alle auto diesel Euro 3 e inferiori, in Veneto sono 354.553 quelle ancora iscritte nel registro della motorizzazione civile, corrispondenti all’11,5% delle vetture private destinate al trasporto persone presenti in regione. Il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it che ha rielaborato i dati ufficiali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture aggiornati a ottobre 2017. Guardando alla diffusione provinciale delle auto private diesel Euro 3 e inferiori destinate al trasporto persone, al primo posto c’è Verona, che conta 72.255 veicoli di questa categoria, seguita da Treviso (69.422), Vicenza (69.117), Padova (61.499), Venezia (47.185), Rovigo (19.395) e Belluno (15.680). In termini percentuali, invece, prima della classifica regionale è Rovigo, provincia dove le auto diesel Euro 3 o inferiori rappresentano il 12,4% di quelle potenzialmente in circolazione; seguono Vicenza (12,3%), Treviso (12,1%), Verona (12,1%), Belluno (11,9%), Padova (10,4%), Venezia (10,1%).

Provincia N. auto trasporto persone uso proprio diesel Euro 0 - 1 - 2 - 3 % auto trasporto persone uso proprio diesel Euro 0 - 1 - 2 - 3

su totale BELLUNO 15.680 11,9% PADOVA 61.499 10,4% ROVIGO 19.395 12,4% TREVISO 69.422 12,1% VENEZIA 47.185 10,1% VERONA 72.255 12,1% VICENZA 69.117 12,3% VENETO 354.553 11,5% ITALIA 4.911.447 12,9%