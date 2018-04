Verde pubblico: a Montebelluna il primo sfalcio d'erba dell'anno

MONTEBELLUNA Sarà completato tra venerdì 20 e sabato 21 aprile lo sfalcio del verde pubblico nel comune di Montebelluna.Si tratta del primo sfalcio dell’anno condotto dalla cooperativa Eos, incaricata del servizio di manutenzione del verde e che mediamente esegue l’operazione sei volte all'anno.

Lo sfalcio è iniziato mercoledì ma l’intervento principale sarà eseguito nelle prossime due giornate dalle 8.00 del mattino fino a sera e riguarderà, tra gli altri, anche parco Manin e Cima Mandria, il viale della Stazione, parco Legrenzi, il parco a sud di Piazza Tartini, l’area su via Gramsci (a sud del campo sportivo), l’area su via Vivaldi (nord campo sportivo), il percorso naturalistico di via Perlasca, l’aiuola della rotatoria Crozzole, il percorso naturalistico Caberlotto, l’area di Vial d’Amore e l’area circostante Villa Pisani. Spiega il vicesindaco, Elzo Severin: “Nonostante le ristrettezze di bilancio stiamo cercando di mantenere il decoro, fermo restando che i tempi di crescita del verde cambiano a seconda delle condizioni climatiche. Parte quindi con la primavera il primo sfalcio, soprattutto nelle aree più frequentate in città, tra le quali il Parco Manin, da parte della cooperativa Eos che presta il sevizio da 14 anni”.