Villorba, consegnate al Comune due city bike elettriche

L’amministrazione comunale di Villorba prosegue sulla strada della concreta promozione della mobilità sostenibile. Dopo l’accordo siglato a gennaio con Enel X per l’installazione di 6 stazioni di ricarica, diventate poi 7 (per un totale quindi di 14 stalli) con quella ad uso misto pubblico- privato nell'area vicina alla DBA, le stazioni realizzate nelle diverse frazioni del Comune sono ormai tutte operative.

La manutenzione straordinaria su buona parte dei 32 chilometri di pista ciclopedonale è stata eseguita, gli hub scambiatori di bici in Strada della Repubblica sono in funzione e, sotto il profilo del risparmio energetico, gestendo e migliorando l’esistente, il Comune di Villorba riesce a produrre oltre 142 mila KW l’anno di energia elettrica traendola da fonti rinnovabili. «La mobilità sostenibile passa anche lungo la strada della collaborazione tra pubblico e privato - ha detto Marco Serena, sindaco di Villorba - che permette ad entrambi di raggiungere gli specifici obiettivi a tutto vantaggio della comunità locale. Tra gli esempi di collaborazione con le imprese villorbesi, la mobilità elettrica al servizio della Città di Villorba è garantita da una Bmw i3 full electric in comodato d’uso, grazie ad AutoStar a cui si aggiungono da oggi due City Bike elettriche (una da uomo e una da donna) messe in disponibilità del Comune, sempre con la formula del comodato d’uso dai Cicli Pinarello. Le due biciclette fanno parte delle novità 2020 a catalogo dell’azienda villorbese». «Contribuire nel miglioramento della mobilità sostenibile del Comune di Villorba - ha detto Fausto Pinarello - sarà un gran piacere per noi, come sempre il contributo della nostra azienda per aiutare le Istituzioni Locali nella divulgazione del messaggio sostenibilità è massimo».