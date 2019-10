Domenica 13 ottobre ritorna la Giornata Ecologica a Villorba

Domenica 13 ottobre si svolgerà a Villorba la diciassettesima edizione della “Giornata Ecologica”. “L’Amministrazione Comunale - dice il vice sindaco Giacinto Bonan - ha organizzato questo importante evento, in collaborazione con il Consiglio di Bacino Priula e diverse associazioni del territorio, con un triplice scopo: il primo è quello di continuare a sensibilizzare i cittadini ad essere in prima fila per la difesa dell’ambiente; il secondo è quello di coinvolgere in modo attivo e concreto le associazioni di volontariato già impegnate nella tutela ambientale, gli studenti e il personale delle scuole medie e superiori; il terzo perché si diffonda sempre più la collaborazione tra Amministrazione e cittadini per denunciare immediatamente chi abbandona rifiuti o non segua le regole per l’uso dei tanti parchi pubblici presenti nel nostro territorio”.

Il ritrovo dei volontari, (i minori dovranno essere accompagnati da un adulto) è previsto presso il Municipio in piazza Umberto I a Carità di Villorba a partire dalle ore 8. Da lì i volontari suddivisi in gruppi coordinati ed assistiti dal personale del Comune, partiranno per procedere alla pulizia di alcune aree, inclusi gli spazi verdi. Per le operazioni di pulizia, ciascun volontario avrà a disposizione un kit di raccolta fornito dal Consiglio di Bacino Priula. La “Giornata Ecologica”,che in caso di maltempo, verrà rinviata a domenica 20 ottobre, si concluderà alle ore 12:10 con l’incontro di tutti i partecipanti presso la sede municipale dove sarà reso noto il totale dei rifiuti raccolti. Un piccolo rinfresco chiuderà la giornata ecologica, che, in caso di maltempo, verrà rinviata a domenica 20 ottobre. Per informazioni: dal lunedì al venerdì (dalle 9:00 alle 12:00): Ufficio Ecologia: 04226179520.