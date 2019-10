Nonno Andrea mette in mostra la magia dell'autunno

Un elogio all'autunno, ai sapori e alle eccellenze, Nonno Andrea apre le porte della sua bottega a grandi e piccini per una giornata dedicata alle famiglie dove intagliatori di zucca, giochi antichi, laboratori e degustazioni la faranno da padrone per l'intera giornata di sabato 26 ottobre 2019. L'azienda biodiversa di Villorba porta le famiglie in campagna per assaporare e conoscere le tante eccellenze che la terra offre in questo periodo. Ciliegina sulla torta una “Gara di torte di zucca”, che si ispira alla tradizione d'oltreoceano ma che premierà la bontà e la territorialità grazie ad un giudice d'eccezione, il campione del mondo di pasticceria Leonardo Di Carlo e i cuochi di Assocuochi Treviso. L'invito è quindi esteso a coloro i quali avranno voglia di mettersi in gioco proponendo la loro interpretazione della ”punpkin cake”, i proventi raccolti da che vorrà poi portarsi a casa le torte saranno destinati alla Fondazione Oltre il Labirinto. Una giornata che a partire dalle 10:00 vedrà Maestri intagliatori schierati per decorare nel migliore dei modi le zucche che i bambini potranno poi portare a casa, ma non mancheranno spettacoli di magia, degustazioni di cioccolati e attività alla scoperta del territorio e della biodiversità che circonda l'azienda.