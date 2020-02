Ca' Tron ospita "Vite in campo": fiera in movimento delle macchine agricole

Appuntamento nella splendida Tenuta di Ca’ Tron a Roncade per un’edizione speciale di Vite in Campo dedicata alla potatura e all'impianto. Questo appuntamento invernale di “Vite in campo” si svolgerà venerdì 14 febbraio dalle 9 alle 17 nella Tenuta Ca’ Tron di Roncade e come di consueto ci saranno dimostrazioni di campo di macchine per la potatura invernale, materiali per l’impianto, tecnologie di precisione ed esposizioni statiche di sistemi di irrigazione, protezione, IoT (internet of things), varietà resistenti e/o tolleranti. L’evento è organizzato da Condifesa Treviso, Vicenza e Belluno (TVB) in collaborazione L’Informatore Agrario.

Oltre un migliaio i viticoltori attesi tra i vigneti dell’azienda agricola Ca’ Tron e molte le macchine innovative in funzione, una vera e propria fiera in movimento. Presenti il presidente ed il direttore del Condifesa TVB Valerio Nadal e Filippo Codato. Questo il programma: dalle 10 alle 13 dimostrazione pratica di potatura. Dalle 14 alle 17 seguirà un Convegno Tecnico incentrato sugli aspetti economici, fisiologici e pratici della potatura meccanica e manuale della vite. Nadal ha sottolineato: «Vedremo in azione macchine che vanno ad agevolare il lavoro e altre che fanno potatura “grezza” ma altamente specializzata. La location scelta è la più adatta a livello regionale nella quale gli impianti sono stati studiati per permettere di ottimizzare la meccanizzazione». Il tutto sarà preceduto il 13 febbraio ore 15 stessa location da un Convegno organizzato dalla regione Veneto dal titolo “La sostenibilità in viticoltura: Valore aggiunto per le aziende e il territorio".