Viticoltura sostenibile: nella Marca nuovi vitigni con l'80% di trattamenti in meno

L’Accademia Trevigiana per il Territorio organizza un Convegno per fare il punto sullo stato dell’arte della ricerca, messa a punto e produzione di nuovi vitigni ibridi resistenti alle principali malattie della vite. L'appuntamento è per sabato 16 novembre a Ca' Tron di Roncade.

L’argomento ovviamente è di grande interesse, per le evidenti implicazioni in termini di impatto ambientale che l’uso massiccio di fitofarmaci ha nel vigneto tradizionale.L’introduzione di questi nuovi vitigni comporterà una drastica riduzione del numero di trattamenti antiparassitari per la difesa della vite. Si considera che in annate favorevoli i trattamenti sarebbero ridotti a 3-4 e nelle annate difficili a 6-7. Un bel passo avanti, contro i 17-20, o anche più trattamenti antiparassitari nei vigneti di oggi. Ciò significa, in altri termini, una considerevolissima riduzione nell’impiego di antiparassitari e pesticidi, con un innegabile vantaggio per la salute ambientale e pubblica. Il convegno vede coinvolti ricercatori che si occupano a pieno titolo dell’argomento. In particolare interverranno in qualità di relatori il dottor Velasco (dell’Ente crea-Ve), il dott. Stefanini (Fondazione Mach di San Michele all’Adige), il prof. Tornielli (Università di Verona), il prof. Di Gaspero (Istituto Genetica Applicata di Udine) e il dott. Bonato (Evoluzione Ambiente). A conclusione del convegno è in programma, tempo permettendo, una visita guidata alla collezione di circa 60 vitigni ibridi resistenti, presenti nell'azienda “Cattolica Agricola” a Ca’ Tron. Seguirà, per gli intervenuti, la degustazione di alcuni vini ottenuti da questi vitigni già disponibili sul mercato.