Vittorio Veneto, venerdì l'inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione del campo di Costa

VITTORIO VENETO Anche quest'anno il comune di Vittorio Veneto aderisce alla sollecitazione della trasmissione Caterpillar "M'illumino di meno 2017" oltre che con lo spegnimento dell'illuminazione del Municipio per tutta la notte del 24 febbraio, con una novità importante: l'inaugurazione della nuova illuminazione del campo di calcio di Costa che, unica nel suo genere, è perfettamente rispondente alla Legge Regionale sull'inquinamento luminoso, la n. 17 del 2009.

La cerimonia si svolgerà il giorno 24 febbraio alle ore 19.30 presso il campo di calcio di Costa alla presenza delle due società che utilizzano la struttura. I nuovi proiettori utililzzati sono stati perciò installati con il vetro piano orizzontale e progettati per illuminare il terreno da gioco con il giusto angolo di inclinazione, ma senza disperdere luce verso l'alto. Si tratta di un'impianto che unisce la tecnologia al risparmio energetico: meno luce dispersa equivale infatti a maggior luce utilizzata. Su questo semplice principio si basa il fondamento della Legge Regionale veneta che vieta dispersioni vero l'alto degli impianti di illuminazione.

Molto è già stato fatto, ma molto altro dovrà essere messo anorma nei prossimi anni. La città di Vittorio Veneto si distingue, da questo punto di vista, in meglio rispetto al resto del territorio circostante come risulta nelle foto satellitari, frutto di un'attenta politica energetica degli ultimi anni e di una corretta conduzione tecnica degli impianti La strada corretta intrapresa dal comune di Vittorio Veneto quindi è non tanto "illuminare di più", ma "illuminare meglio".